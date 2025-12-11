Perú recibe nuevo lote de helicópteros Black Hawk para reforzar la lucha contra el narcotráfico

La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado recibe un importante impulso en el Perú con la entrega del segundo lote de helicópteros Black Hawk, modernos equipos de última tecnología destinados a reforzar las operaciones en la región Ucayali. Estas aeronaves, consideradas entre las más eficientes del mundo en misiones tácticas, serán utilizadas para combatir actividades ilícitas en zonas donde la presencia estatal es limitada debido a la compleja geografía amazónica.

El exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Juan Carlos Liendo, destacó que las capacidades tecnológicas y logísticas de los Black Hawk permiten ejecutar operativos en la vasta y difícil selva peruana. Señaló que estos helicópteros, ampliamente utilizados por las fuerzas militares de Estados Unidos, cuentan con equipos de visión nocturna, sistemas de vigilancia electrónica y capacidad para desplegar y recuperar personal en áreas agrestes, además de realizar evacuaciones médicas con rapidez y precisión.

EMPLEADOS EN CONFLICTOS DE GRAN ESCALA

Liendo recordó que este modelo de aeronave ha sido empleado en conflictos de gran escala como la Guerra del Golfo y las operaciones en Irak y Afganistán, así como en misiones militares en África, Centroamérica y Colombia. Su incorporación al Perú representa, según el especialista, la transferencia de décadas de experiencia acumulada en operaciones militares y acciones contra el crimen internacional, convirtiéndolo en un recurso probado y altamente eficaz para enfrentar redes criminales.

Además de los equipos, Estados Unidos brindará un programa integral de capacitación para pilotos, ingenieros de vuelo y personal encargado de la administración, mantenimiento y reparación de las aeronaves, con el objetivo de garantizar su operatividad permanente. Con esta entrega, el Perú suma ya seis de un total de nueve helicópteros Black Hawk que reforzarán la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado.