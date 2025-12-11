Allanan celdas de “Zazá” y “Bigote” en Sarita Colonia tras captura de operadores que cobraban extorsiones

La División de Investigación de Extorsiones de la Policía Nacional ingresó al penal Sarita Colonia para allanar las celdas de “Zazá” y “Bigote”, dos internos con amplio prontuario criminal que habrían estado impartiendo órdenes para cobrar extorsiones en Lima Norte.

El operativo se ejecutó luego de la captura de los presuntos operadores externos que recaudaban el dinero bajo el rótulo del “Clan del Norte”, una denominación que distintas organizaciones criminales estarían utilizando para intimidar a empresarios de la zona.

Según fuentes policiales, la supuesta estructura del “Clan del Norte” no sería un grupo único, sino una alianza informal de bandas que operan en distritos de Lima Norte y que recurren a esta marca criminal para reforzar su poder extorsivo.

Las investigaciones indican que un empresario fue doblegado tras recibir amenazas dirigidas desde Sarita Colonia, presuntamente coordinadas por los dos reclusos intervenidos en los pabellones 5 y 6.

EL “CLAN DEL NORTE”

El operativo liderado por el coronel Víctor Revoredo permitió que agentes de la PNP entrevistaran directamente a “Zazá” y “Bigote”, ambos señalados como presuntos integrantes de esta red delictiva.

En las celdas también se hallaron distintivos con la figura de un león, símbolo que coincide con los utilizados en recientes mensajes extorsivos enviados a comerciantes y empresarios de Lima Norte, lo que reforzaría la conexión entre los detenidos en la calle y los internos.

Los investigadores sostienen que las directrices del “Clan del Norte D.E.S.A.” habrían salido precisamente de estos dos reos, identificados gracias al trabajo coordinado con el INPE. Ambos provendrían de estructuras criminales originadas en Trujillo y cuentan con un historial delictivo asociado a extorsión, sicariato y cobro de cupos.

En Sarita Colonia se procedió al registro formal de las celdas intervenidas y se levantaron actas para continuar con el proceso de investigación. La Policía y el INPE mantienen la tesis de que esta presunta red criminal operaba de manera mixta —con operadores libres y cabecillas internos— utilizando la marca “Clan del Norte” para expandir su influencia en los penales y en las calles.