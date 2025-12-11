Lima Sur se alista para el verano tras suspensión de peajes

Desde hace poco más de una semana, el sur de Lima muestra un panorama distinto tras la suspensión del cobro de peajes y el retiro de Rutas de Lima de la concesión. Esta noticia llega a pocos días del inicio del verano, temporada en la que miles de personas acuden a los diversos balnearios.

Como parte del plan “Verano Seguro”, los municipios de Lima Sur vienen preparándose para ofrecer una buena impresión a los visitantes. Por ejemplo, la Municipalidad de Villa El Salvador (VES) inició sus trabajos desde octubre con el fin de brindar seguridad a todos los veraneantes.

Según la comuna, se están implementando equipos de motorizados y patrulleros para salvaguardar la integridad de quienes visiten las playas del distrito. El subgerente de Serenazgo del distrito, que las medidas se articularán con la Policía Nacional y Digesa.

Varias playas del distrito ya cuentan con carteles informativos que detallan las restricciones para los bañistas, como la prohibición de ingresar bebidas alcohólicas, armas de fuego, hacer fogatas o llevar mascotas y alimentos. Estos últimos con algunas excepciones.

Sin embargo, pese a los avances en limpieza y seguridad, aún existen zonas donde se observan montículos de desmonte y basura, lo que genera un mal aspecto para los visitantes que llegan al distrito.

Según el municipio, la limpieza y recuperación del litoral es paulatina, y se han comprometido a recoger todos los residuos, así como a sancionar a quienes dejan basura cerca de las playas.

MEDIDAS EN LURÍN RUMBO AL VERANO

Otro distrito que también viene implementando medidas de seguridad para esta temporada de verano es Lurín, específicamente en la playa San Pedro, una de las más concurridas por los visitantes durante estos meses.

La municipalidad viene colocando letreros informativos para orientar a vecinos y bañistas sobre los elementos permitidos y prohibidos al ingresar a la playa. Asimismo, diversos empresarios del rubro gastronómico ya se preparan para recibir a miles de personas.