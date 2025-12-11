PNP advierte sobre uso de pirotécnicos: "Candela Romana" y "Rata Blanca" entre los más peligrosos

En el marco de la campaña que viene realizando la Policía Nacional del Perú (PNP) contra el uso de pirotécnicos, el comandante y jefe de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), Juna Pablo Chenett, dio algunas recomendaciones y advertencias para las fiestas de fin de año.

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, la autoridad policial advirtió cuáles son los pirotécnicos que vienen teniendo mayor acogida entre la población y precisó que las autoridades continuarán trabajando para evitar su comercialización ilegal.

"Lo que más hemos visto, por ejemplo en las manifestaciones, es la candela romana o bazuca que ha sido utilizada contra el personal policial que han sufrido lesiones como quemaduras (...) todos estos productos son peligrosos pero los que más causan daño son los detonantes, tenemos la rata blanca por ejemplo", dijo.

SUCAMEC AÚN NO AUTORIZA FERIAS

Cabe precisar que, hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), aún no ha autorizado ferias de pirotécnicos legales.