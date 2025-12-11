El Grinch y la moda K-pop dominan las ventas navideñas en Gamarra

En la antesala de la Navidad, el emporio comercial de Gamarra recibe a cientos de compradores que buscan prendas cómodas y accesibles para celebrar las fiestas. Los emprendedores del Damero B destacan que este año los conjuntos y pijamas temáticos se han convertido en la opción favorita para la noche del 24 y la mañana del 25, pues muchas familias prefieren dejar de lado los atuendos formales y apostar por ropa ligera y coordinada.

Moda navideña 2025: precios, estilos y demanda familiar

Los comerciantes señalan que los diseños más solicitados son los inspirados en personajes populares como el Grinch, Snoopy, Mickey, figuras de Roblox y las K-pop, además de estampados clásicos de Papá Noel y Rodolfo el Reno. Los precios varían según la talla y el modelo: los polos infantiles pueden encontrarse desde S/ 5, mientras que las piezas para adultos parten de S/ 10. También se ofrece una amplia selección de joggers, pijamas completas y polivestidos, elaborados principalmente en algodón.

Una de las tendencias más marcadas, aseguran los vendedores, es la compra por familia completa. Los clientes buscan polos con el mismo diseño para combinar con distintas prendas, como jeans, shorts o faldas. Por ello, los negocios han ampliado su producción a todas las tallas y aplican descuentos por compras al por mayor. En algunos casos, los conjuntos familiares pueden obtenerse desde S/ 8 por pieza cuando se adquiere en bloque.

Para quienes buscan uniformar a varios integrantes de su hogar, los emprendedores estiman que un grupo de cinco personas puede gastar alrededor de S/ 30 por prenda en tallas grandes, según la calidad y el estampado elegido. Los comerciantes remarcan que seguirán ofreciendo promociones durante las próximas semanas, considerando el incremento de público que llega en busca de atuendos temáticos para recibir la Navidad con un look coordinado y accesible.