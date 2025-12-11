La Molina: mujer de 70 años es atropellada por bus del Corredor Rojo

Una mujer de 70 años se salvó de milagro tras ser atropellada por un bus del Corredor Rojo en la intersección de la avenida La Molina con Javier Prado, en el distrito de La Molina.

Según testigos, minutos antes una miniván se había estacionado en una zona prohibida, lo que habría impedido que el chofer del bus tenga una visibilidad clara de su recorrido. La mujer terminó debajo del vehículo y, hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

ACCIDENTE REGISTRADO POR CÁMARAS DE SEGURIDAD

Tras el impacto, transeúntes de la zona alertaron rápidamente a los bomberos, quienes llegaron para rescatar a la mujer. El gerente de Seguridad Ciudadana del distrito señaló que el caso se encuentra en investigación.

“El accidente es muy grave, la señora tiene la pierna bastante lesionada”, declaró la autoridad municipal, quien destacó que todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del municipio.