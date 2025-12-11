Fiscal de la Nación anuncia desactivación de equipos Lava Jato, Eficcop y Cuellos Blancos

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, anunció que en los próximos días el Equipo Especial Lava Jato —responsable de investigar numerosos casos de corrupción en el poder, principalmente vinculados a expresidentes— será desactivado.

Es importante destacar que este equipo especial está conformado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, además del fiscal Germán Juárez Atoche, quien recientemente dejó de integrar y fue nombrado fiscal superior provincial.

Como se recuerda, el Equipo Lava Jato ha sido objeto de diversas críticas en los últimos años. Su creación en 2016 tuvo como objetivo investigar a altos funcionarios del Estado, especialmente a expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y el fallecido expresidente Alan García, todos involucrados en la trama de corrupción asociada a la constructora brasileña Odebrecht.

OTROS EQUIPOS ESPECIALES QUE SE DESACTIVARÁN

El fiscal interino también anunció que, además del Equipo Lava Jato, serán desactivados el Equipo Especial Cuellos Blancos y el EFICCOP, grupo que ha trabajado en coordinación con la Policía Nacional en casos de criminalidad organizada.

Uno de los argumentos del fiscal Tomás Gálvez es que cada equipo ya cumplió su ciclo y que es momento de que los fiscales retornen a sus funciones ordinarias dentro del Ministerio Público. Sin embargo, esta decisión viene siendo duramente cuestionada debido a que aún existen casos pendientes de investigación.