La Molina: vecinos denuncian pista llena de huecos en avenida Los Ingenieros

La cuadra cuatro de la avenida Los Ingenieros, en el distrito de La Molina, viene generando malestar entre vecinos y conductores que transitan por la zona, debido a que la pista se encuentra llena de huecos. Según los choferes, esta situación pone en riesgo el tránsito vehicular y peatonal.

Cansados y desesperados, los vecinos y algunos conductores que circulan constantemente por esta vía han intentado rellenar los huecos con ladrillos y pedazos de concreto, ante la falta de intervención del municipio, con el fin de evitar accidentes.

Según los moradores, este problema no es reciente, sino que lleva más de un año sin solución, y hasta el momento la Municipalidad de La Molina no ha realizado ninguna refacción de la pista. “Es terrible lo que puede pasar con tantos huecos”, indicó una vecina.

VECINOS EXIGEN SOLUCIÓN INMEDIATA

Hasta el cierre de este informe, la Municipalidad de La Molina no se ha pronunciado respecto a la denuncia ciudadana, cuyos vecinos exigen una pronta respuesta ante las pésimas condiciones que presenta esta importante vía del distrito.