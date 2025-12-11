Cae presunta red de extorsión que operaba en SMP bajo órdenes desde prisión

Las acciones de inteligencia de la División de Investigación de Extorsiones de la DIRINCRI permitieron la detención en flagrancia de tres presuntos integrantes del denominado Clan del Norte DSA, cuando realizaban el cobro extorsivo a un comerciante de abarrotes en San Martín de Porres. Durante la intervención, uno de los sospechosos admitió que participaba en estas operaciones siguiendo instrucciones directas de un recluso conocido como alias Bigote, preso en el penal Sarita Colonia.

Extorsiones operadas desde penales y cuentas utilizadas como fachada

Los investigadores detallaron que la organización exigía pagos de hasta 70 000 soles a sus víctimas y que el seguimiento de los flujos bancarios permitió identificar a los detenidos. Según la Policía, dos de ellos se encargaban de recibir el dinero mediante cuentas personales, mientras que un tercer integrante actuaba como ejecutor operativo, responsable del envío de mensajes intimidatorios y de coordinar la presión contra empresarios afectados.

Las autoridades reportaron que alias Bigote mantenía comunicación constante con al menos uno de los capturados, a quien habría ordenado recolectar los montos extorsivos y retener un porcentaje por cada operación. La DIRINCRI indicó que existen indicios de que la banda tendría vínculos con internos de otros establecimientos penitenciarios del interior del país, lo cual amplía la línea de investigación.

La Policía Nacional del Perú confirmó la detención de Carmen Rosa Yasila Meneses, de 18 años, y de Lucía Dámaris Alvarado Fernández, de 29, señaladas como titulares de las cuentas usadas para recepcionar el dinero ilícito. Tras rastrear una ruta de 3000 soles, los agentes lograron cerrar el círculo financiero que sustentaría el accionar del grupo criminal. Se anunció que, en coordinación con el INPE, se ejecutará un operativo dentro del penal Sarita Colonia para profundizar las diligencias.