Sicarios asesinan a “Cara de Dedo”, presunto lugarteniente de Gerald Oropeza

Sicarios atacaron a balazos el vehículo de un hombre en una calle del Centro de Lima, provocándole la muerte. El hecho ocurrió la noche de ayer cuando la víctima salía de la vivienda de su esposa y, al abordar su auto, fue interceptado por los delincuentes, quienes le dispararon hasta en 11 oportunidades, causándole la muerte de manera instantánea.

La víctima fue identificada como Jonathan Navarro Berríos, alias “Cara de Dedo”, quien años atrás había sido señalado por las autoridades como presunto lugarteniente de Gerald Oropeza, investigado por narcotráfico. Su esposa también resultó herida durante el ataque.

El vehículo negro de placa CSA-018 pertenece a la esposa de Jonathan, identificada como Gil Zeta Jessica Nicole. La mujer fue trasladada de emergencia a un hospital en Pueblo Libre, donde su estado de salud es crítico.

HISTORIAL DELICTIVO Y VÍNCULOS CRIMINALES

Alias “Cara de Dedo” solía mostrar en sus redes sociales su afición por los autos y una vida ostentosa. Sin embargo, habría estado involucrado en diversos hechos delictivos, entre ellos el asalto a un banco en San Miguel, donde la Policía abatió a un delincuente.

Además, también era sindicado de participar en la muerte de un oficial de la Policía Nacional del Perú en una pollería, además de otros casos relacionados con el entorno de Gerald Oropeza. Las autoridades no descartan que se trata de un ajuste de cuentas.