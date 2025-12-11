Mercados de Lima amplían su oferta de aves y animales para la cena navideña

En el Megacentro de Caquetá, comerciantes reportan un incremento en la demanda de aves y otros animales conforme se acerca la Nochebuena. En este punto de venta, los clientes pueden elegir entre pavos de diferentes tamaños y procedencias, así como alternativas para quienes prefieren variar el menú festivo. La oferta incluye ejemplares criados en granja y en corral, ambos con características y precios diferenciados.

Variedad de precios y alternativas para todos los hogares

Los vendedores explican que el pavo blanco de granja, alimentado con insumos balanceados, suele tener un costo menor frente al pavo negro, criado de manera más natural con granos y verduras. Los ejemplares más grandes pueden alcanzar entre 18 y 20 kilos, con precios que rondan los 220 a 230 soles, dirigidos a familias numerosas. Además, el mercado también dispone de patos, gallinas, gallos, conejos y chivos, todos ofrecidos vivos o beneficiados en el momento para quienes buscan frescura.

Otro de los atractivos del lugar es la posibilidad de adquirir animales destinados a crianza, como conejos pequeños de 15 a 20 soles, así como ejemplares más grandes listos para consumo, cuyos precios oscilan entre 30 y 50 soles según el peso. En el caso de los patos, los machos se ofrecen entre 50 y 70 soles, mientras que las hembras se ubican entre 30 y 40 soles. Los comerciantes señalan que la textura y suavidad de la carne varían según la madurez del animal.

Los vendedores también han implementado un sistema de compra a distancia que permite a los usuarios seleccionar el producto por videollamada y solicitar delivery con un costo adicional sujeto a la zona. A través del número 987 64 14 24, los interesados pueden coordinar la compra de pavos vivos o ya pelados, supervisando incluso el proceso de preparación. Con esta modalidad, buscan facilitar las compras navideñas sin necesidad de acudir al mercado.