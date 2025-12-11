Iván Paredes respalda propuesta de reestructurar el INPE y niega actos de corrupción

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) manifestó su respaldo a una eventual reestructuración profunda del sistema penitenciario.

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, denunció públicamente haber recibido nuevas amenazas, presuntamente vinculadas a las requisas que la institución viene ejecutando en diferentes penales del país. Según relató, la intimidación ocurrió el martes pasado, cuando una llamada a su celular personal incluyó insultos y advertencias directas contra su vida.

AMENAZAS RELACIONADOS A PENAL LURIGANCHO

El funcionario señaló que las amenazas estarían relacionadas especialmente con el penal de Lurigancho, donde recientemente se realizó una estricta requisa en presencia del presidente interino José Jerí.

Consultado sobre la investigación en su contra por presunto cobro de coimas, el jefe del INPE negó cualquier vínculo con actos de corrupción. Afirmó que se trata de un “tema privado” que habría sido malinterpretado y reiteró que los audios difundidos no corresponderían a su voz.

Paredes Yataco aseguró que no permitirá que las amenazas interfieran en la labor del INPE y que los operativos continuarán ejecutándose con firmeza en los penales donde se considere necesario. “No nos vamos a dejar amedrentar”, afirmó.