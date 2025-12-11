Comas: ya se vive la Navidad con hermosos adornos y luces

El distrito de Comas ya respira espíritu navideño gracias a la instalación de coloridos adornos y miles de luces que iluminan el emblemático pasaje Rázuri. Familias enteras han comenzado a recorrer esta tradicional zona para tomarse fotografías, disfrutar del ambiente festivo y anticipar las celebraciones de fin de año.

Durante un recorrido, un equipo de Panamericana Televisión encontró la popular “casa del jengibre”, una vivienda decorada con figuras alusivas a la Navidad, desde árboles y renos luminosos hasta túneles de luz que se han convertido en los favoritos de los visitantes. Vecinos destacan que cada año los propios moradores realizan un esfuerzo por embellecer las calles y crear espacios de encuentro para la comunidad.

Los comerciantes de la zona también han reportado un incremento en el flujo de personas, lo que beneficia a los negocios de temporada como ventas de juguetes, adornos y gastronomía típica. Muchos emprendedores han colocado sus propios arreglos para atraer más clientes y aportar al ambiente festivo que ya domina las calles.

ESPÍRITU NAVIDEÑO

Con este despliegue de creatividad y unión vecinal, Comas se consolida como uno de los distritos más concurridos para vivir la magia de la Navidad en Lima Norte, ofreciendo una experiencia visual y familiar para todos los visitantes.