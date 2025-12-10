MML cambia de postura y señala que no cerrará accesos a Mesa Redonda

Durante los últimos feriados, Mesa Redonda lució completamente abarrotada, con accesos enrejados que parecían desbordarse ante el intenso flujo de visitantes. En medio del caos, surgió la pregunta: ¿Qué ocurrió con las cámaras con inteligencia artificial que la Municipalidad de Lima había prometido para controlar el aforo? El alcalde Renzo Reggiardo había asegurado que, al alcanzar el límite de 39 859 personas, se ordenarían cierres totales de los ingresos. No obstante, esa medida ya fue descartada.

Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos, confirmó que la Municipalidad no cerrará las rejas cuando el público llegue al aforo límite. “Eso no va a pasar nunca. Está prohibido cerrar cuando hay masas de gente; hay que saber manejarlo, y para eso está la inteligencia artificial”, explicó. Pese a ello, el pasado 8 de diciembre se registraron imágenes en las que los asistentes abrieron por la fuerza accesos que ya permanecían cerrados, evidenciando fallas en el control del flujo peatonal.

Tras varios días de solicitudes, la Municipalidad permitió el ingreso de cámaras de prensa a la central de monitoreo ubicada cerca del cruce de los jirones Cusco y Ayacucho. Allí se observa en tiempo real el conteo de ingresos, salidas y la población total dentro del conglomerado comercial. Casaretto detalló que cuando una puerta se encuentra colapsada, se comunica por radio a los agentes municipales para desviar a los visitantes hacia accesos aledaños y así “recircular” a la multitud.

QUEJAS POR REJAS

Sin embargo, para muchos asistentes, las rejas se han convertido en un obstáculo más que en una medida de orden. Algunos visitantes señalaron sentirse “encerrados” y temen que, ante una emergencia, no puedan evacuar con rapidez. Mientras tanto, comerciantes con carnet del Conadis reubicados en la Plaza Gastañeta esperan que el público llegue también a esa zona, que aún luce casi vacía pese a la alta afluencia en las calles principales.