Capturan a miembros del ‘Clan del Norte de los DESA’ por extorsionar a comerciantes y transportistas

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron a tres presuntos integrantes del ‘Clan del Norte de los DESA’, una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas y comerciantes en Lima Norte. La intervención se realizó en el preciso momento en que los implicados exigían un pago ilícito a un empresario de abarrotes en el distrito de San Martín de Porres.

Entre los detenidos figuran Carmen Rosa Yazila Meneses (18) y Lucía Damaris Alvarado Fernández (29), quienes, según las investigaciones preliminares, prestaban sus cuentas bancarias para recibir el dinero producto de las extorsiones. Junto a ellas fue intervenido Miguel Alexis Vásquez Carrero (29), señalado por las autoridades como el encargado de enviar los mensajes intimidatorios a las víctimas.

De acuerdo con la Policía, la banda exigía la suma de 70 mil soles al comerciante a cambio de no atentar contra su vida. Durante el operativo, Vásquez Carrero reconoció que el cabecilla de la organización sería un interno del penal Sarita Colonia, identificado con el alias de “Bigote”, quien coordinaba las acciones delictivas desde el interior del establecimiento penitenciario.

TRASLADADOS A LA DIRINCRI

Los tres detenidos fueron trasladados a la sede de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri), ubicada en la avenida España, en el Centro de Lima, donde permanecen bajo custodia mientras se realizan las diligencias correspondientes y se amplían las investigaciones para identificar a todos los integrantes y cómplices de la organización criminal.