Pol Deportes: el adolescente que pasó de narrar en un cerro a relatar para la Champions League

A veces los sueños cruzan fronteras y se hacen realidad. Ese es el caso de Cliver Huamán, conocido como Pol Deportes, quien llegó a España y, a los 15 años, se convirtió en narrador de la Champions League, incluso realizando relatos en quechua que dieron la vuelta al mundo.

SU HISTORIA

La tarde del 29 de noviembre, parado en un cerro frente al Estadio Monumental, Cliver se convirtió en una figura viral tras narrar un partido, una imagen que rápidamente conquistó las redes sociales y se compartió minuto a minuto, mostrando un héroe anónimo que inspira a muchos.

Su talento y pasión lo llevaron de las redes sociales a narrar partidos de alto perfil, como Sporting Cristal vs. Alianza Lima, y luego a ser reconocido internacionalmente, recibiendo incluso invitaciones en España.

Para expertos como Sergio Cieza, profesor de Comunicaciones de la UPC, historias como la de Cliver motivan y muestran que la resiliencia y la perseverancia pueden transformar oportunidades en logros extraordinarios. Su trayectoria demuestra que, con esfuerzo y pasión, los sueños pueden cumplirse incluso en escenarios inesperados.