Capturan a siete presuntos integrantes de banda extorsiva ‘Los Elegantes de Lima Este’

La Policía Nacional del Perú capturó este miércoles a de siete presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Elegantes de Lima Este’, dedicada a extorsionar a empresas y conductores de transporte público en el distrito de Ate. Según la investigación preliminar realizadas por las autoridades, los detenidos se hacían pasar como inspectores de tránsito para captar, intimidar y cobrar dinero a sus víctimas.

El coronel PNP José Manuel Cruz Chamba, jefe de la División de Investigación de Crimen Organizado, informó que en total son 12 los detenidos en el operativo y que se allanaron 13 inmuebles vinculados a la organización. De acuerdo con la PNP, la banda operaba desde el 2024 bajo un esquema de amenazas y cobro de cupos. Intervenían a choferes formales con cualquier observación en licencia o autorización de ruta, coaccionándolos para que paguen o sus unidades fueran enviadas al depósito.

Las autoridades indicaron que la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Este, a cargo del fiscal Richter Rengifo Ramírez, lidera la investigación. Se estima que la organización criminal habría obtenido más de un millón de soles entre 2024 y 2025 producto de estas extorsiones sistemáticas contra transportistas de la zona.

SU MODUS OPERANDI

Los pagos ilícitos eran solicitados de manera directa o mediante transferencias digitales a terceras personas utilizando aplicativos como Yape y Plin, según los primeros hallazgos. La ATU reiteró que los implicados no forman parte de su personal y expresó su disposición a colaborar con las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables de estas prácticas delictivas.