Reincorporación de Arce Córdova podría inclinar la balanza en elección del fiscal de la Nación

Tras la inhabilitación por diez años de la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza, correspondía que la Junta de Fiscales Supremos sesione para designar a su reemplazo. Sin embargo, esto no ocurrió. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, señaló que la elección aún está pendiente y que solo se resolverá cuando la Junta lo considere necesario. De momento, no hay fecha definida para tomar esta decisión clave dentro del Ministerio Público.

Según el exprocurador anticorrupción Yván Montoya, es altamente probable que Gálvez pase de interino a fiscal de la Nación titular, debido a una limitación interna: quienes ya ocuparon el cargo anteriormente no pueden volver a ejercerlo. Esto dejaría fuera a fiscales como Patricia Benavides y otros miembros de la Junta, quienes ya tuvieron la titularidad en el pasado. En ese escenario, el camino quedaría despejado para que Gálvez asuma oficialmente el cargo.

Pero la incertidumbre no solo gira en torno a la designación del nuevo fiscal de la Nación. La reciente rehabilitación de Luis Arce Córdova —vinculado al caso “Los Cuellos Blancos”— como fiscal supremo titular por la Junta Nacional de Justicia ha generado una nueva controversia.

FECHA PARA LA ELECCIÓN

De concretarse la reincorporación de Arce, la correlación de fuerzas dentro de la Junta podría cambiar significativamente. Montoya advierte que se formaría un bloque integrado por Benavides, Gálvez y Arce, frente a otro conformado por Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena. Los especialistas coinciden en que la decisión se tomaría recién el próximo año, un periodo crucial marcado por el proceso electoral rumbo a las Elecciones Generales de 2026.