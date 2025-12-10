Choferes de VIPUSA blindan buses y usan chalecos antibalas ante incremento de ataques extorsivos

Desde hace semanas esta escena se ha convertido en parte de la rutina diaria de los conductores de la empresa VIPUSA. En un hecho inédito, choferes y cobradores han decidido utilizar chalecos antibalas y blindar sus vehículos antes de iniciar su jornada. La medida, según explican, busca proteger tanto a transportistas como usuarios, pues una bala perdida podría desatar un accidente fatal si impacta al conductor mientras la unidad está en movimiento.

El interior de los buses ha sido transformado casi en una fortaleza. La cabina del conductor ahora es una jaula metálica y la puerta de ingreso de pasajeros ha sido reforzada con gruesas planchas de acero. Aunque el blindaje reduce parte de la visibilidad, los choferes señalan que pueden cumplir su labor, aunque deben trabajar con mayor concentración. Muchos llevan ya seis meses manejando bajo estas condiciones extremas.

La decisión de blindar las unidades responde a los constantes ataques contra vehículos de transporte público en zonas como Villa El Salvador y otras áreas de su recorrido. “Entre la cabina de protección y las lunas, estamos hablando de 2.000 a 3.000 soles, sin contar los chalecos que cuestan más de 1.500”, detalló Luis Trebejo, trabajador de VIPUSA. Los dueños de cada bus están asumiendo completamente los gastos para evitar convertirse —como ellos mismos describen— en “carne de cañón”.

USUARIOS RESPALDAN MEDIDA

Los usuarios respaldan esta extrema medida, asegurando que la inseguridad los obliga a protegerse como puedan. “Las autoridades no hacen nada; cada uno tiene que ver cómo no muere en el camino”, comentó una pasajera. Otra usuaria coincidió en que los conductores “también tienen familia y deben cuidarse”. VIPUSA espera implementar el mismo nivel de blindaje en toda su flota que cubre la ruta Ancón–Pachacamac, mientras la violencia continúa marcando el día a día del transporte público.