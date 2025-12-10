Pacientes trasplantados denuncian desabastecimiento de tacrolimus en EsSalud

La desesperación y la incertidumbre se han apoderado de decenas de pacientes trasplantados de las redes Almenara y Sabogal de EsSalud, quienes desde hace dos semanas alertan sobre la alarmante escasez del tacrolimus, un medicamento vital que evita el rechazo de los órganos trasplantados. A través de videos difundidos en redes sociales, pacientes han solicitado ayuda urgente, denunciando que el fármaco está prácticamente agotado a nivel nacional.

El tacrolimus es un inmunosupresor indispensable que mantiene “semidormidas” las defensas del organismo para impedir que detecten y rechacen el órgano implantado. Suellen Toledo, trasplantada renal desde hace 11 años, explicó que su reserva personal del medicamento solo le alcanzaría hasta este viernes. Ella consume tres pastillas al día y asegura que, si EsSalud no le entrega un nuevo lote en las próximas horas, corre el riesgo de interrumpir su tratamiento, poniendo en peligro su trasplante y su vida.

COSTOS

Comprar el fármaco en una farmacia privada tampoco es una opción viable para la mayoría. Toledo detalló que una caja de 60 pastillas cuesta S/1063, y muchos pacientes requieren hasta 120 unidades al mes, lo que supera los S/2000, cifra incluso mayor al sueldo mínimo.

Ante la emergencia, el Ministerio de Salud informó este miércoles que ha entregado a EsSalud un segundo lote de tacrolimus en calidad de préstamo, como parte de una ayuda temporal mientras se completan los procesos de compra. EsSalud, por su parte, señaló que ya se está programando la distribución progresiva del medicamento en los hospitales Almenara y Sabogal, aunque aún no se confirma si el suministro cubrirá la demanda real.