Serenos frustran robo de fardos con mercadería en La Victoria

Un pesado fierro que aseguraba la puerta de un local de venta de telas en La Victoria fue violentado por delincuentes que intentaron robar varios fardos de mercadería durante la madrugada. Los serenos del distrito encontraron cinco paquetes abandonados entre las cuadras 8 y 10 de la avenida Aviación, luego de recibir la alerta de un vecino que observó movimientos sospechosos alrededor de las 4:30 a.m., en plena hora de silencio comercial.

El gerente de Seguridad Ciudadana de La Victoria, Luis Guillén, informó que los agentes detectaron a varios sujetos transportando bultos cuyo contenido desconocían. Al notar la presencia del serenazgo, los presuntos ladrones emprendieron la fuga y dejaron los fardos en plena vía pública. El dueño de la mercadería agradeció la rápida intervención, destacando el trabajo preventivo reforzado en estas fechas cercanas a las celebraciones de fin de año.

En paralelo a este caso, en el emporio comercial de Gamarra la Policía capturó a una mujer embarazada acusada de extorsionar a ambulantes. Según la investigación encabezada por el coronel Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Extorsiones, la mujer operaba sin importar su estado de gestación y captaba a comerciantes informales para luego exigirles pagos bajo amenazas, haciéndose pasar por integrante de la banda criminal “El Tren de GP” o “MB”.

TRASLADADOS A LA DEPINCRI

La intervención se realizó junto a un cómplice, con quien presuntamente enviaba mensajes intimidatorios desde celulares robados y utilizando múltiples chips para evitar ser rastreados. En poder de la pareja se hallaron varios teléfonos móviles y fajos de billetes que serían producto de las extorsiones. Ambos fueron trasladados a la Depincri del sector para continuar con las diligencias de ley.