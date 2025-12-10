Reciclador muere tras ser disparado por policía en SJL: su familia exige justicia

Las desesperadas voces de “ayúdame, ayúdame”, registradas por una cámara de seguridad, fueron las últimas palabras de Jhon Lenyn Centurión Gabriel, un joven reciclador de 21 años que murió tras recibir al menos tres disparos de un policía en San Juan de Lurigancho. El violento hecho ocurrió la noche en que el joven esperaba vender los objetos que había recolectado durante todo el día en el paradero 5 de Mariscal.

Según relataron sus familiares y testigos, el agente abrió fuego de manera intempestiva. Una vecina aseguró que el policía “comenzó a disparar como loco”, mientras otros denunciaron que no existía ningún motivo para una intervención armada. Incluso increparon al agente, quien inicialmente afirmó que le habían robado su celular, pero los vecinos lo desmintieron al señalar que él mismo tenía el aparato en la mano.

Las imágenes de videovigilancia confirmaron la secuencia de los hechos. El primer disparo hizo correr a dos hombres que estaban en la entrada de una vivienda. Segundos después, un segundo proyectil impactó directamente en Jhon, quien cayó malherido al pavimento y pidió auxilio antes de quedar inconsciente. Los vecinos intentaron ayudarlo, pero no se halló ningún arma, cuchillo ni objeto que justificara el accionar del policía.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

La familia del joven reciclador está devastada y exige justicia. Solo conocen el apellido del agente implicado, identificado como Maldonado, y aseguran que les informaron que se encuentra detenido de manera preliminar. Se solicitó formalmente el pronunciamiento de la institución policial, pero respondieron mediante correo que el caso está en etapa de investigación y que no atenderían consultas sobre lo ocurrido.