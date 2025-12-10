Vehículos siniestrados en accidentes ya no podrán ser subastados

En el marco de la delegación de facultades legislativas que el Ejecutivo solicitó al Congreso, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos propuso que los vehículos que terminen siniestrados producto de accidentes no puedan ser subastados.

Esta medida busca impedir que las organizaciones criminales obtengan piezas para la clonación de vehículos, que luego serían utilizados para cometer violentos asaltos en las calles. Cabe precisar que en promedio se registran 70 denuncias diarias por robo o hurto de autos.

FRANKLIN BARRETO OPINA

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Franklin Barreto Verástegui, especialista en tránsito y seguridad vial, señaló que la propuesta del MINJUSDH es positiva, sin embargo, aclaró que no es la solución al problema.

"Es positiva aunque no es la solución final o la solución total, pero siempre hay que tener en cuenta de que no todos los vehículos están asegurados, es decir, debe alcanzar esta norma a la obligación de todo aquel propietario (...) para poder darle de baja en los registros públicos", sostuvo.