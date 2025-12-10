Chorrillos: Asaltan cafetería por segunda vez en menos de 3 meses

En el distrito de Chorrillos, una cafetería se convirtió en el nuevo blanco de la criminalidad, tras haber sido asaltado por delincuentes armados, siendo el segundo robo que sufre dicho negocio en menos de tres meses.

Las cámaras de seguridad registraron el hecho. Los facinerosos llegaron hasta el establecimiento ubicado en la zona de Túpac Amaru de Villa. Uno de los criminales se quedó en la puerta para hacer de "campana", mientras su cómplice sustraía todas las ganancias del día en la caja registradora.

Tras concretar su atraco, los criminales huyeron con rumbo desconocido aprovechando la oscuridad de la noche y dejando aterrados tanto a los clientes como a los trabajadores de la cafetería.

EVALÚA CIERRE

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, el propietario del negocio expresó su pesar por este nuevo asalto y confesó que viene evaluando la posibilidad de cerrar definitivamente ante la ola delincuencial.