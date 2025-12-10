Récord de público en Gamarra obliga a replantear horarios de visita

La cuadra 6 de la avenida Gamarra lució este feriado con un tránsito peatonal intenso que dificultaba el desplazamiento. Desde primeras horas de la tarde, el emporio comercial mantenía un flujo constante de compradores que aprovechaban el día no laborable para buscar prendas para la temporada. La alta densidad de personas volvió complejo el acceso a varias galerías, incluso antes del cierre habitual.

Afluencia récord y recomendaciones de horarios

Según Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Gamarra, estos días festivos han tenido un comportamiento inusualmente alto en visitas. Indicó que la jornada anterior superó el medio millón de personas y que la proyección de este lunes se situaba en una cifra similar. Este movimiento, sostuvo, exige que los visitantes consideren horarios estratégicos para evitar aglomeraciones y una experiencia de compra poco fluida.

Entre los usuarios consultados, la percepción más recurrente fue la falta de orden en las zonas de mayor afluencia. Varias personas señalaron que los empujones y la congestión dificultaban escoger y adquirir productos con tranquilidad. Asimismo, compradores que llegaron con presupuestos ajustados comentaron que el gasto terminó siendo mayor al previsto debido a la limitada capacidad de comparación entre tiendas por la saturación de público.

Saldaña reiteró la necesidad de priorizar las visitas durante la mañana, cuando el ingreso al emporio suele ser más ágil y el desplazamiento entre pasillos y galerías resulta más cómodo. Resaltó que esta medida permite no solo una experiencia más segura, sino también un proceso de compra más eficiente para los miles de consumidores que buscan aprovechar las ofertas del conglomerado textil.