Policía detiene a dos hermanos acusados de extorsionar a colectiveros en Javier Prado

La Policía Nacional del Perú detuvo a dos hombres en un concurrido paradero informal de la avenida Javier Prado, donde se les acusa de solicitar pagos ilegales a conductores de colectivos que operan sin autorización. Durante la intervención, realizada tras varios días de seguimiento, se recuperó un revólver abastecido, dinero en efectivo, celulares y una granada de guerra que fue retirada por personal especializado. Los implicados fueron identificados como Hernán y Jesús González Salas, uno de los cuales cuenta con antecedentes por robo agravado.

Investigación policial por cobro ilegal a colectiveros

De acuerdo con el reporte policial, los detenidos habrían exigido entre cinco y diez soles por cada salida de los vehículos que operan en la zona, e incluso sumas mayores los fines de semana. Las autoridades aseguraron que cuentan con registros de comunicaciones en WhatsApp en los que se evidenciarían amenazas a quienes se negaban a pagar. Además, no se descarta que el accionar de esta presunta banda esté vinculado con hechos violentos recientes ocurridos en otras zonas de la misma avenida.

Tras la intervención, los sospechosos negaron las acusaciones y aseguraron que la policía les habría colocado el arma y la granada. Señalaron que su actividad se limita a orientar a pasajeros y apoyar a los colectiveros con el embarque de usuarios, a cambio de aportes voluntarios. Varios conductores de la zona respaldaron esta versión y afirmaron que no han sido víctimas de extorsión por parte de los hermanos detenidos.

No obstante, la Policía remarcó que los operativos responden a denuncias previas y a un presunto esquema de cobro ilegal que funciona en distintos paraderos informales. Las investigaciones seguirán a cargo del Ministerio Público, mientras se analiza si estos dos detenidos forman parte de una organización criminal que opera por zonas y mantiene bajo control puntos estratégicos utilizados por colectiveros informales.