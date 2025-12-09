Surco: así se vive la magia de la Navidad en el Parque de la Amistad

El espíritu navideño se vive intensamente en el Parque de la Amistad, en Surco, donde cientos de familias llegan cada día para disfrutar de un ambiente festivo lleno de luces, música y decoraciones temáticas. En cada rincón del parque se han instalado adornos alusivos a la Navidad que captan la atención de niños y adultos.

Uno de los principales atractivos es el imponente árbol de 15 metros de altura ubicado justo debajo del emblemático Arco Morisco. Este espacio se ha convertido en el punto favorito para tomarse fotografías, generando largas filas de visitantes que desean llevarse un recuerdo de su recorrido.

Las actividades no se quedan allí. Además del tradicional paseo en bote por la laguna, los asistentes pueden disfrutar del tren navideño, uno de los atractivos más solicitados, especialmente por los más pequeños. El recorrido ofrece una vista panorámica de las decoraciones que rodean el parque.

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario de atención es de 10 de la mañana a 10 de la noche, aunque los fines de semana se extiende hasta la medianoche para permitir que más personas disfruten de la experiencia. Las autoridades del parque recomiendan asistir con anticipación para evitar las horas de mayor afluencia.