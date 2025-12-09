SJL: tres heridos tras choque de cúster contra mototaxi en avenida San Hilarión

Tres pasajeros de una mototaxi resultaron heridos luego de que la unidad fuera impactada por una cúster en el cruce de la avenida San Hilarión con Próceres, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que la mototaxi se desplazaba por la avenida con dirección de oeste a este, cuando una de las dos cúster que se habían pasado la luz roja del semáforo la embistió con fuerza, provocando que los ocupantes fueran expulsados del vehículo.

Los heridos presentaban múltiples lesiones y fueron trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica. Tras el hecho, el conductor de la cúster, identificado como Jhon Ortiz Vega, se detuvo en medio de la pista para observar lo ocurrido, pero no brindó ayuda a las víctimas.

CONDUCTOR DETENIDO

Tras intentar darse a la fuga, Ortiz Vega fue capturado por la Policía Nacional y trasladado a la comisaría del sector, donde se iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el accidente.