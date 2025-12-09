Punta Hermosa: Municipalidad de Lima no atendió accidente vehicular en Panamericana Sur

Un accidente vehicular se registró esta mañana en el kilómetro 38 de la Panamericana Sur, en el distrito de Punta Hermosa, donde una furgoneta terminó despistándose a un lado de la vía. Afortunadamente, los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, aunque el hecho generó preocupación debido a la ausencia de equipos de emergencia de la Municipalidad de Lima.

Esto ocurrió a pesar de que el alcalde Renzo Reggiardo anunció recientemente que su gestión asumiría el control total de la Panamericana Sur, tras la suspensión del cobro del peaje en esta carretera. Sin embargo, durante los 50 minutos que un equipo de Panamericana Televisión permaneció en el lugar, no se observó la llegada de personal municipal para atender la emergencia.

Quienes sí acudieron fueron serenos del distrito de Punta Hermosa y un patrullero policial de la misma jurisdicción, que brindaron apoyo inicial y verificaron el estado de los ocupantes del vehículo. De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas no presentaron lesiones de gravedad.

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Si bien los conductores y transportistas saludaron la decisión de eliminar temporalmente el peaje en las garitas de Rutas de Lima, exigieron a la Municipalidad Metropolitana de Lima reforzar la atención de emergencias en esta transitada autopista, sobre todo en momentos en que la comuna capitalina ha anunciado que asumirá plenamente su administración y seguridad vial.