'Los Engendros de San Lorenzo': caen adolescentes que rompían lunas de autos para cometer robos

Imágenes de las cámaras de seguridad en Surquillo captaron cómo los integrantes de la banda criminal “Los Engendros de San Lorenzo” actuaban con sigilo, abordando vehículos detenidos en pleno tráfico y aprovechando cualquier descuido de los conductores y pasajeros.

Los delincuentes, que operaban principalmente en la avenida San Felipe, seleccionaban a sus víctimas según la posición de las lunas de los autos, convirtiendo a quienes las tenían bajas en objetivos fáciles.

El jefe del Escuadrón Verde, Cnel. Pedro Rojas Tipto, indicó que los tres menores, de 16 y 17 años, mantenían atemorizados a los vecinos por su violento accionar, entrando a los autos por las ventanas y robando pertenencias de conductores y pasajeros, incluso utilizando scooters para huir rápidamente. Sin embargo, su actividad delictiva terminó cuando fueron capturados en pleno distrito por el Grupo Terna, tras un robo registrado en la avenida Angamos.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Durante la intervención, uno de los detenidos reconoció haber robado un celular a una mujer mientras se encontraba dentro de su vehículo. Los tres menores fueron puestos a disposición de la Depincri de Surquillo, pero los vecinos del sector continúan exigiendo mayor seguridad y presencia policial.