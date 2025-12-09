Cercado de Lima: policía de civil dispara por la espalda a joven y lo deja grave

A las 8:05 de la noche, en el Cercado de Lima, las cámaras de seguridad captaron a un joven corriendo mientras era perseguido por un policía de civil que, arma en mano, le disparó por la espalda. Tras caer herido, Mario Rodrigo Pinedo Chirinos, de 21 años, gritó entre el dolor que era inocente y pidió ayuda, repitiendo: “Rebúscame, yo no he hecho nada”.

El agente fue identificado como Clinton Laurencio Victorio, de 35 años, quien acusó al joven de haberle robado su celular. Sin embargo, Pinedo, tendido en el suelo, negaba la acusación e insistía en que lo revisaran. Minutos después apareció su padre, quien enfrentó al suboficial mientras vecinos del barrio salían indignados. El policía terminó refugiándose en una panadería cercana para evitar ser agredido.

El padre del joven aseguró que el agente se refería a un asalto ocurrido dos días antes, fecha en la que —según documentos médicos— su hijo estaba internado en un hospital por depresión. También denunció que, aun después de herirlo, el suboficial siguió golpeándolo. “Ya le había disparado y lo seguía pisando”, relató, afirmando que su hijo estaba boca abajo cuando llegó al lugar.

POLICÍA DA SU VERSIÓN

En la denuncia que presentó en la comisaría de Monserrat, el suboficial Victorio afirmó haber sido víctima de robo y agresión esa misma noche por dos sujetos que lo atacaron cuando esperaba la luz verde en un semáforo. El director de la Defensoría de la Policía, general Máximo Ramírez, respaldó el accionar del agente, señalando que actuó por temor a que el joven usara un arma. Además, indicó que el suboficial no se encontraba ebrio. Mario Pinedo lucha por su vida en el hospital Loayza.