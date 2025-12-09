Puente Monark: reparan estructura tras denuncias de corrosión y robos de piezas metálicas

El puente peatonal Monark, ubicado a la altura de las avenidas Quilca y Faucett en el Callao, presentaba un deterioro tan avanzado que los vecinos lo describían como “un monumento al óxido”. Durante un recorrido por la zona se constató la ausencia de parte de la baranda y láminas metálicas corroídas, lo que generaba un alto riesgo para los transeúntes. En algunos tramos, la estructura se encontraba tan debilitada que parecía desmoronarse "como una galleta", según pudo observarse en los puntos más afectados.

Las quejas de los vecinos se hicieron virales en redes sociales, donde denunciaron la presencia de agujeros de gran tamaño en la base del puente. Estas alertas motivaron la intervención del municipio, que inició trabajos de soldadura a lo largo de toda la estructura. Según las imágenes compartidas por los propios transeúntes, varios pedazos de metal habían sido robados durante las últimas semanas, lo que agravó aún más el estado del puente.

Durante la inspección realizada por este medio, varios vecinos coincidieron en que el puente no recibía mantenimiento desde hace años. Algunos denunciaron que, además de la corrosión, personas de mal vivir merodean la zona por las noches, lo que sumado a la falta de iluminación hace peligroso cruzar el puente en horas tardías. “Es inseguro y alguien distraído podría caerse”, comentó un residente, mientras otra vecina advirtió que los huecos y el desgaste “pueden provocar un accidente en cualquier momento”.

VECINOS SALUDAN REPARACIÓN

Los ciudadanos saludaron que las reparaciones hayan comenzado, pero pidieron que no se quede en una solución superficial. Esperan que la intervención incluya un refuerzo estructural completo, mejoras en la iluminación y mayor presencia de serenos o policías. Señalan que el puente Monark es un punto de tránsito importante para cientos de personas y que su mantenimiento debe ser continuo para evitar que vuelva a convertirse en un peligro para la comunidad.