Caos y desorden marcan segundo día de feriado en Mesa Redonda

El segundo día del feriado en Mesa Redonda inició con la presencia de militares en los ingresos al centro comercial, tras una primera jornada caracterizada por episodios caóticos y desorden generalizado. La mañana transcurrió entre comerciantes, ambulantes que se filtraban en la zona y compradores que buscaban adelantar sus compras navideñas, aunque con el paso de las horas la seguridad se fue diluyendo y los militares ya no eran visibles.

ACCESOS ABARROTADOS

Los accesos enrejados permanecían abarrotados y los estibadores esperaban durante largas horas su turno para ingresar. Algunos manifestaron su malestar por la demora, mientras la mezcla de compradores, vendedores y personal de carga convertía la zona en una verdadera “bomba de tiempo”. Pablo Goytizolo, dirigente de Mesa Redonda, señaló que se registraron caídas y atropellos, y que las rejas no ofrecen un control completo sobre la multitud.

Además, Goytizolo cuestionó la efectividad de las 19 cámaras con inteligencia artificial instaladas por la Municipalidad de Lima, que supuestamente deberían controlar el aforo en todos los cuadrantes del centro comercial.

“Es falso, nos han vendido una falsa expectativa, esas cámaras no existen”, afirmó el dirigente. Por otro lado, comerciantes denunciaron que pagaron 160 soles por cada carnet que habilita a sus estibadores a trabajar en la zona.