Madre de familia resulta grave tras ataque extorsivo: recibió cuatro balazos

La mujer que se ve correr desesperadamente mientras intenta ponerse a salvo de una ráfaga de balas es Jharitza Carmen, una madre de familia que se convirtió en víctima colateral de un ataque extorsivo. Su hermana, Estefany Carmen, relató que Jharitza fue alcanzada por un proyectil en la pierna que le impidió huir con rapidez debido a los tacos que llevaba. “Su única solución fue correr hacia donde todos corrieron, que fue adentro, pero prácticamente se ha caído”, explicó.

Jharitza recibió cuatro impactos de bala: uno en la pierna izquierda y tres en el torso. Estos últimos comprometieron órganos vitales. “El hígado, el estómago y el páncreas están afectados, y el hígado es el que ha reventado”, indicó su hermana. Los médicos pudieron extraer una bala del torso, pero no pudieron continuar debido a una taquicardia que complicó el procedimiento. Actualmente permanece en cuidados intensivos y su pronóstico es reservado.

El equipo médico intenta estabilizar su presión para someterla a una segunda operación. Mientras tanto, su familia afronta la falta de medicamentos e implementos médicos que, según denuncian, el SIS no les ha proporcionado. “Me dijeron que no había. Todo lo que me pedían tenía que comprarlo; ya he gastado 2,500 soles y ahora no tengo cómo sustentar esos gastos”, afirmó Estefany. La situación se agrava con la presunta desidia policial: al intentar obtener una copia de la denuncia, agentes de la Depincri Independencia les respondieron que “no trabajaban feriados”.

APOYO POR YAPE O PLIN

Denuncian que lo mismo ocurrió en otra dependencia policial cercana. Jharitza Carmen es madre soltera de dos niños que esperan su recuperación en casa. Para afrontar los gastos de emergencia, la familia solicita apoyo económico. Las personas que deseen colaborar para la recuperación de la víctima pueden hacerlo al número 972 843 784, disponible en Yape y Plin.