Incendian camioneta en Miraflores: vehículo usado en incidente pertenece a un suboficial de la PNP

Un auto negro de placa BWT 348 fue captado desde las 8 de la mañana por las cámaras de seguridad del distrito de Miraflores circulando por distintas vías, hasta que pasadas las 11 de la mañana se detuvo frente a su objetivo: una camioneta ploma estacionada cerca del óvalo Gutiérrez, sin nadie en su interior.

Según las imágenes, un hombre encapuchado se acercó al vehículo, roció lo que se presume era combustible y prendió fuego a la unidad antes de huir junto a un cómplice. El ataque fue interrumpido gracias a la rápida acción de un testigo que utilizó un extintor, mientras que serenos y efectivos policiales llegaron al lugar para controlar la situación.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El vocero de la Municipalidad de Miraflores, Sergio Tapia, señaló que no hay indicios de extorsión y que las investigaciones continúan. Además, reveló que semanas antes la misma camioneta ya había sido objeto de un ataque en otro distrito.

La policía determinó que el vehículo utilizado para el ataque pertenece a un suboficial superior, quien aparentemente lo habría prestado a su hijo para que realizara servicios de taxi. La investigación del caso está a cargo de la comisaría de Miraflores.