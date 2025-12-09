Madre de familia lucha por su vida tras ataque a balazos en discoteca

Una mujer permanece luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Cayetano Heredia, luego de recibir un disparo durante un ataque a balazos registrado el último fin de semana en una discoteca del distrito de Independencia.

La víctima, una madre de familia identificada como Yaritza Abigail Carmen Rojas, fue alcanzada por una bala que comprometió gravemente varios de sus órganos vitales. “Ella tiene afectado el hígado, el estómago y el páncreas”, declaró su hermana, visiblemente afectada por la situación.

Hasta el momento, la joven madre no ha podido ser operada debido a la complejidad de su caso. Durante el primer intento de intervención quirúrgica presentó una fuerte taquicardia, lo que obligó al equipo médico a postergar la cirugía. “Están estabilizándola para volver a operarla”, añadió la familiar.

La familia se encuentra profundamente preocupada debido al alto costo de los medicamentos, los cuales pueden llegar a costar hasta 3 mil soles, por lo que piden apoyo solidario a la ciudadanía para continuar con el tratamiento.

Yaritza es el sostén de sus dos pequeñas hijas de 3 y 7 años, a quienes mantiene vendiendo chocotejas en la calle. Precisamente, cuando se encontraba laborando fuera de la discoteca, fue impactada por una de las balas disparadas por los delincuentes.

En las imágenes difundidas se observa cómo dos criminales a bordo de una motocicleta disparan contra un grupo de asistentes en la zona, dejando gravemente herida a la joven madre, quien ahora enfrenta una dura batalla por sobrevivir.

FAMILIA PIDE APOYO URGENTE PARA CUBRIR MEDICINAS

Las personas que deseen ayudar a la familia de Yaritza pueden hacerlo a través de los números 972 843 784 mediante Yape o Plin.