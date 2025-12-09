24 Horas Edición Medio Día

Municipio de Lima presenta plan de evacuación en Mesa Redonda

Dicho flan forma parte de la campaña "Navidad Segura 2025".



En el marco de la campaña "Navidad Segura 2025", la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dio a conocer el plan de rutas de evacuación en el emporio comercial de Mesa Redonda, ante posibles emergencias.

Este plan de evacuación consta de un mapa que el Municipio difundió a través de sus redes sociales, que busca orientar a los ciudadanos que acuden a dicho lugar, qué rutas de escape tomar ante algún escenario de riesgo o desastre.

Las principales arterias de salida designadas por la Comuna Limeña son el jirón Huallaga, jirón Ucayali, jirón Ayacucho, jirón Cusco, jirón Andahuaylas, jirón Puno y jirón Paruro, entre otros.

MAYOR SEGURIDAD

Este plan también incluye mayor presencia de policías, serenos y fiscalizadores custodiando Mesa Redonda, así como la implementación de un horario fijo para el ingreso y salida de mercancía y materiales pesados.


