Municipio de Lima presenta plan de evacuación en Mesa Redonda

En el marco de la campaña "Navidad Segura 2025", la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), dio a conocer el plan de rutas de evacuación en el emporio comercial de Mesa Redonda, ante posibles emergencias.

Este plan de evacuación consta de un mapa que el Municipio difundió a través de sus redes sociales, que busca orientar a los ciudadanos que acuden a dicho lugar, qué rutas de escape tomar ante algún escenario de riesgo o desastre.

Las principales arterias de salida designadas por la Comuna Limeña son el jirón Huallaga, jirón Ucayali, jirón Ayacucho, jirón Cusco, jirón Andahuaylas, jirón Puno y jirón Paruro, entre otros.

MAYOR SEGURIDAD

Este plan también incluye mayor presencia de policías, serenos y fiscalizadores custodiando Mesa Redonda, así como la implementación de un horario fijo para el ingreso y salida de mercancía y materiales pesados.