Miraflores: Sujeto baja de auto y prende fuego a camioneta

En el distrito de Miraflores, cámaras de seguridad del Municipio registraron el preciso instante en que un sujeto desciende de su vehículo para prenderle fuego a una camioneta. El hecho ocurrió en horas de la mañana de este martes.

El incidente ocurrió específicamente en la cuadro 8 de la avenida Santa Cruz. El sujeto se trasladaba por la zona con su auto negro, cuando de un momento a otro decide detenerse para bajar y echar un líquido inflamable a otra unidad que se encontraba estacionada y huir con rumbo desconocido.

DESCARTAN EXTORSIÓN

En declaraciones para 24 Horas Mediodía, Sergio Tapia, vocero de la Municipalidad de Miraflores, descartó que el atentado contra la unidad haya sido por cobro de cupos y precisó que las autoridades ya vienen investigando el caso.

"Quiero descartar, en primer lugar, que haya un tema de extorsión, (...) no hay ningún tema extorsivo ni nada, esto nos lo ha confirmado la policía. Nosotros inmediatamente con la policía pudimos identificar el auto", sostuvo.