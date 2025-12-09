Centro de Lima se llena de compradores en busca de regalos y decoraciones navideñas

A pocos días de celebrarse la Navidad, el Centro de Lima se ha convertido en uno de los puntos más concurridos por los ciudadanos, quienes aprovechan el feriado largo para buscar regalos navideños y diversas decoraciones para el hogar.

En esta temporada, los comerciantes destacan por ofrecer ofertas exclusivas, especialmente en la venta de árboles navideños, adornos y artículos temáticos. Los precios varían según la calidad y el tamaño del producto, lo que permite opciones para todo presupuesto.

Por ejemplo, en el Mercado Central, las luces navideñas se ofrecen a precios accesibles, convirtiéndose en uno de los artículos más solicitados por las familias, ya que representan el espíritu navideño y la ambientación clásica de estas fechas.

Durante la tarde de este martes 9 de diciembre, en el segundo día del feriado largo, cientos de personas abarrotaron los pasillos del Mercado Central en busca de los regalos que marcan tendencia para esta temporada.

EN BUSCA DE LAS MEJORES DECORACIONES

Familias completas visitan esta zona del Centro de Lima, muchas de ellas acompañadas de niños, quienes muestran mayor entusiasmo al elegir los adornos para decorar la casa y dar la bienvenida a la esperada Nochebuena.