Tragedia en Barranca: tres hermanas mueren en violento accidente en la Panamericana Norte

La Panamericana Norte volvió a ser escenario de una tragedia vial. Tres hermanas perdieron la vida luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por un automóvil que habría cruzado intempestivamente la vía. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 203, en la provincia de Barranca, y ha generado consternación en la región por el fatídico desenlace.

FATAL ACCIDENTE

De acuerdo con testigos, la camioneta en la que se trasladaban las víctimas se dirigía de norte a sur cuando fue embestida por un vehículo que giró bruscamente hacia el centro poblado Vista Alegre. El impacto fue tan violento que el auto quedó completamente destrozado.

A pesar de que varios transportistas se detuvieron para brindar ayuda, las hermanas Alicia (60), Gladys (58) y Carmen (70) Ferrer Salaverry, fallecieron instantáneamente en el lugar. El conductor de la camioneta logró sobrevivir y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano.

INVESTIGAN CAUSAS DEL SINIESTRO

Efectivos de la Policía Nacional del Perú, junto a personal del SAMU y del Ministerio Público, llegaron al lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar las primeras evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del accidente.

El chofer del vehículo involucrado fue llevado a la Comisaría de Barranca para rendir su declaración mientras continúan las investigaciones. Las autoridades no descartan que el exceso de velocidad o una maniobra imprudente hayan sido las causas del siniestro que dejó luto y dolor en una familia.