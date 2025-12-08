Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para alias “El Monstruo”

El Ministerio Público pidió al Poder Judicial imponer 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, y otros 16 presuntos integrantes de la organización criminal Los injertos del cono norte. El requerimiento fue formulado el 5 de diciembre por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, tras abrir investigación preparatoria por delitos de homicidio calificado, extorsión y otros agravios.

La solicitud fue presentada ante el despacho del juez Wilson Verástegui, quien evalúa el caso desde el sábado 6 de diciembre con la participación de las partes procesales. La decisión judicial determinará la situación legal de todos los implicados, investigados por presuntos ataques contra Moisés Trujillo León, Bruno Sebastián Mauro, William Cruz Vargas y el Estado.

Dentro de la investigación fiscal se ha incluido a un total de 43 personas presuntamente vinculadas a esta red criminal. Entre ellas figuran Jeff Hidalgo y Claren Bados, identificados como lugarteniente y cajera de alias “El Monstruo”, respectivamente. Según la Policía y la Fiscalía, la organización estaría dedicada a extorsionar a empresarios, transportistas, colectiveros y microempresarios mediante amenazas telefónicas, audios y videos para exigir pagos ilícitos.

CAPTURADO EN PARAGUAY

Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo” fue capturado el 25 de septiembre en la localidad de San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre autoridades paraguayas y peruanas. El pasado 18 de noviembre, la jueza penal de Paraguay, Clara Ruiz Díaz, aprobó su extradición al Perú, permitiendo que responda ante la justicia peruana por los graves delitos que se le atribuyen.