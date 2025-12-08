Surco: familias disfrutan de decoraciones navideñas en calle Monte Umbroso

La magia de la Navidad ya se vive intensamente en la calle Monte Umbroso, en Santiago de Surco, que este año volvió a convertirse en uno de los destinos favoritos para disfrutar de la temporada. Las viviendas de toda la cuadra lucen adornadas con luces, guirnaldas y figuras navideñas que iluminan las noches y atraen a decenas de visitantes.

A lo largo de la vía, los vecinos han colocado elaboradas decoraciones que van desde árboles navideños y estrellas luminosas hasta túneles de luces que envuelven a los transeúntes. Uno de los atractivos más llamativos es un enorme Papá Noel que recibe a los visitantes con gestos festivos y se ha convertido en una parada obligada para las fotografías.

Durante el recorrido también se pudo apreciar un nacimiento instalado en uno de los jardines, que destaca por su detallado trabajo artesanal. Asimismo, el popular Grinch, el personaje antagónico de la Navidad, hace su aparición en una de las casas, generando risas y curiosidad entre los más pequeños.

FOTOS PARA EL RECUERDO

Las familias, tanto de Surco como de otros distritos, no han dudado en acercarse para vivir este espectáculo de luces y colores. Entre grandes y chicos, las cámaras y celulares no dejaron de capturar fotografías para el recuerdo, convirtiendo a Monte Umbroso en un escenario ideal para iniciar la celebración navideña.