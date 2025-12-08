Detienen a 60 extranjeros en operativo de control territorial en VES y SJM

En el marco del feriado largo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, junto al canciller peruano, Hugo de Zela, con apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), encabezaron un operativo de control territorial en varios distritos de la capital.

Durante la intervención en el distrito de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, se logró la detención de 60 extranjeros, quienes fueron trasladados a la comisaría del sector para la identificación correspondiente.

EXPULSIÓN INMEDIATA

El ministro Tiburcio advirtió que aquellos que se encuentren en el país de manera irregular serán expulsados de forma inmediata: “Para aquellos que estén de forma irregular ya no tienen espacio para estar en territorio peruano”, aseguró.

Finalmente, el canciller señaló que su participación en el operativo es para demostrar que todo el Gabinete está comprometido en la lucha contra la delincuencia.