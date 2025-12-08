Ciclovía de Pershing y La Marina permanece en abandono y con alto riesgo para ciclistas

La ciclovía que conecta las avenidas Pershing y La Marina se encuentra en un estado de abandono que pone en riesgo a los ciclistas que la utilizan diariamente. Los usuarios denuncian que motocicletas invaden constantemente el carril, obligando a los ciclistas a esquivar vehículos y generando situaciones de peligro. En varias ocasiones se han registrado accidentes menores y momentos de pánico, como cuando una ciclista casi es arrollada por una moto.

Bolardos y señalización deteriorados

Los bolardos, que deberían separar el carril de bicicletas del de vehículos, se encuentran en mal estado y mal ubicados, según señalan arquitectos y especialistas en desarrollo urbano. El arquitecto José Emilio Vásquez, de la Gerencia de Desarrollo Urbano de Pueblo Libre, señaló: “La ciclovía de La Marina se encuentra en mal estado desde hace mucho tiempo. Fue construida en época de COVID y no guardó la debida compostura en sus instalaciones. El tiempo ha hecho que se pierdan bolardos, señalizaciones y tachones”.

Fiscalización insuficiente

Además del descuido físico, la ciclovía sufre por falta de fiscalización. Actualmente, es utilizada como una vía exprés por motocicletas, especialmente en hora punta. “Todo el tiempo invaden, se meten en La Marina. En hora punta es horrible”, denunció un usuario.

Plan de recuperación en espera

La Municipalidad Metropolitana de Lima, a través del ingeniero Carlos Barzola, informó que ya se ha iniciado un plan de conversión de ciclovías emergentes, que busca mejorar la infraestructura y la seguridad de estos espacios. Sin embargo, en la ciclovía de Pershing y La Marina aún no se observan cambios, dejando a ciclistas y peatones expuestos a accidentes en un corredor que fue creado durante la cuarentena con la promesa de mejorar la movilidad urbana.