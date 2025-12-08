Trenes adquiridos por gestión de Rafael López Aliaga serán llevados a Chosica para pruebas

Los trenes adquiridos durante la gestión del exalcalde Rafael López Aliaga ingresaron a una nueva etapa rumbo a su puesta en funcionamiento. Según informó la regidora metropolitana Giuliana Calambrogio, las unidades serán remolcadas hasta Chosica, donde serán evaluadas y preparadas técnicamente. “Estamos iniciando ya lo que es la marcha en vacío”, señaló la funcionaria al detallar el proceso que se iniciará en los próximos días.

Calambrogio explicó que en el patio taller de Chosica se colocarán los fluidos necesarios, se realizarán pruebas de rueda en riel y se efectuarán los ajustes mecánicos para dejar los trenes “a punto”. Afirmó que la Municipalidad de Lima tiene la “mejor predisposición” para acelerar el proceso y que, una vez superados los trámites legales pendientes, las unidades podrán iniciar la marcha blanca.

La regidora aseguró que los trenes estarán mecánicamente listos para operar al término del primer trimestre del próximo año, aunque recalcó que la fecha exacta de entrada en operaciones aún no puede definirse. Explicó que esta dependerá de coordinaciones con la ATU y el Ministerio de Transportes para completar la señalización, semaforización y sistemas de seguridad. “No va a haber ningún problema mecánico ni de transporte”, afirmó.

CONSTRUIRÁN ESTACIONES

Por su parte, la Municipalidad de Lima sostuvo que los avances se han retomado tras superar el enfrentamiento político que surgió con el Ejecutivo durante el gobierno de Dina Boluarte. Calambrogio señaló que ahora existe un trabajo conjunto entre la comuna, el MTC y la ATU, y adelantó que la construcción de estaciones se desarrollará en una segunda fase. Según los estudios de mercado, la estación de Huaycán sería la primera en ejecutarse.