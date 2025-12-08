Caos en Mesa Redonda: familias abarrotan emporio comercial durante feriado largo

Aprovechando el feriado largo, miles de familias llegaron hasta el emporio comercial de Mesa Redonda, ubicado en el Centro de Lima, para adelantar sus compras navideñas. La fuerte afluencia de público congestionó calles y galerías, donde comerciantes formales y ambulantes ofrecían productos propios de la temporada de fin de año.

Durante un recorrido, un equipo de Panamericana Televisión verificó un grave riesgo: en distintos puntos del emporio se habían instalado rejas que bloqueaban las rutas de evacuación. En el cruce de las avenidas Huallaga y Abancay, una de estas rejas permanecía cerrada en horas de la tarde. Ante la imposibilidad de salir, las personas terminaron por derribar la estructura metálica para abrir paso.

A ello se sumó la notoria presencia de ambulantes, quienes ocupaban vías peatonales y generaban cuellos de botella que dificultaban el tránsito de compradores. La situación elevó el nivel de riesgo, considerando que Mesa Redonda es una zona históricamente vulnerable ante emergencias, especialmente en épocas de gran afluencia.

REPORTAN POCA ORIENTACIÓN

Los visitantes también reportaron poca orientación por parte de fiscalizadores y serenos municipales, cuya presencia fue insuficiente frente al masivo flujo de personas. La falta de señalización clara y la ocupación desordenada de los accesos incrementaron la preocupación sobre cómo se respondería ante una eventual emergencia en plena campaña navideña.