Jeff Bezos visita Perú y recorre reconocidos restaurantes mientras mantiene agenda privada

Uno de los empresarios más ricos del mundo, Jeff Bezos, fundador de Amazon, se encuentra en el Perú disfrutando de las maravillas locales. El magnate fue visto junto a su esposa, Lauren Sánchez, en el prestigioso restaurante Central del chef Virgilio Martínez —considerado uno de los mejores del mundo— y también en el reconocido Mayta, otro referente gastronómico de la capital.

Si bien la agenda del multimillonario en el país es totalmente privada, su presencia ha despertado especulaciones sobre posibles intereses de Amazon en la región. Para el periodista Gonzalo Carranza, el Perú se ha convertido en un eje logístico relevante en Sudamérica. “Seguramente Amazon querrá estar al tanto de las evoluciones en infraestructura y servicios logísticos del país”, señaló, destacando que la empresa podría fortalecer operaciones para atender no solo al mercado peruano, sino a otros países desde nuestro territorio.

Carranza también explicó que Bezos hoy tiene una menor carga operativa dentro de Amazon, luego de delegar la dirección ejecutiva a Andy Jassy hace cuatro años. Esto le permite mantener un perfil más relajado y disfrutar de viajes personales. “Hoy se dedica a comer rico en Lima, estuvo en Pisco visitando una bodega, mientras Andy Jassy está a cargo de toda la empresa”, añadió.

MERCADO ATRACTIVO

Aunque Amazon no cuenta con oficinas físicas en el Perú como en México o Brasil, el país se ha convertido en un mercado atractivo para el comercio digital, impulsado por campañas masivas y el crecimiento del comercio electrónico. Además, a través de su fundación Bezos Earth Fund, el empresario ha destinado 10 mil millones de dólares para combatir el cambio climático y proteger la naturaleza, especialmente en la Amazonía, región estrechamente vinculada con el Perú.