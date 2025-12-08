Inician cobro de TUUA en aeropuerto Jorge Chávez: ProTurismo anuncia acción de amparo

El aeropuerto Internacional Jorge Chávez comenzó a cobrar la TUUA de transferencia internacional a los pasajeros que realizan escalas en el país. Desde la madrugada del 7 de diciembre, quienes arriban en vuelos internacionales y continúan con una conexión deben abonar US$ 11.86, una medida que ha generado desconcierto entre los viajeros. Esta disposición forma parte de la adenda 6 del contrato firmado entre el Estado y Lima Airport Partners (LAP) para la operación del nuevo terminal.

Pese a las críticas de las aerolíneas y del sector turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) confirmó que el cobro seguirá vigente para conexiones internacionales, aunque precisó que ya no se aplicará para escalas nacionales. Sin embargo, gremios turísticos advierten que esta tarifa podría restar competitividad al país en un momento en que el Jorge Chávez busca consolidarse como un hub regional.

Ante este escenario, ProTurismo anunció que interpondrá en las próximas horas una acción de amparo con el fin de anular el cobro. Su presidente, Tito Alegría, calificó la medida como “irregular” y aseguró que afectará tanto al sector turismo como a los propios usuarios del aeropuerto. “Las personas están pagando por caminar en un aeropuerto cuando ya abonaron una TUUA de origen”, cuestionó, señalando que el uso de servicios básicos durante una conexión no justifica un nuevo pago.

LAP SE PRONUNCIA

Por su parte, LAP sostiene que la tarifa se sustenta en los costos operativos y en la recuperación de la inversión realizada en el nuevo terminal, argumentos que ProTurismo considera insuficientes. La controversia surge en un momento clave: el Jorge Chávez busca posicionarse como uno de los aeropuertos estratégicos de la región, atrayendo más vuelos y tarifas más competitivas. Sin embargo, este nuevo cobro pone en duda el impulso necesario para alcanzar dicho objetivo.