Compradores de Gamarra denuncian falta de seguridad y señalización ante emergencias

El emporio comercial de Gamarra, en La Victoria, recibe a diario decenas de miles de compradores, pero la falta de señalización y control preocupa tanto a los visitantes como a los comerciantes. Durante la mañana del feriado de este lunes, numerosas familias abarrotaron las calles del emporio, donde los compradores señalaron sentirse inseguros ante la ausencia de instrucciones claras para evacuación en caso de emergencia.

Preocupación de vecinos y comerciantes

Richard Foroca, presidente de la Junta Vecinal de la Zona 12, alertó sobre los riesgos de una estampida humana: “Están abarrotados todos los accesos a Gamarra. Si ocurriera un incendio o un sismo, esto podría ser una hecatombe. Queremos saber cuál es el plan que debemos tomar como ciudadanos, vecinos y empresarios en un momento decisivo”, señaló.

Los comerciantes coinciden en que la falta de señalización y control genera riesgo y pérdidas económicas. Paul Cántaro, comerciante del emporio, afirmó: “Cuando hay ambulantes afuera, ya no ingresan los clientes. A veces tenemos que quedarnos más tarde para compensar las ventas porque ahora, por la campaña, nos estamos quedando hasta más tarde”.

Obstáculos en la evacuación

La presencia de ambulantes en la avenida Aviación, principal vía de acceso y salida de Gamarra, dificulta aún más la evacuación de los visitantes, según denunciaron los propios comerciantes. Cada vez que los agentes de fiscalización se retiran, los ambulantes ocupan nuevamente las calles del emporio, generando prejuicio económico y riesgos para la seguridad.