“Nunca había pasado en 40 años”: vecinos aterrados tras violenta gresca entre barristas en La Victoria

La tranquilidad de la urbanización Santa Catalina, en La Victoria, se vio abruptamente interrumpida cuando un grupo de sujetos disfrazados de barristas desató una violenta pelea en plena vía pública, horas antes del encuentro entre Alianza Lima y Sporting Cristal.

El enfrentamiento ocurrió alrededor de las 16:00 horas, en el cruce de la calle Encinas con la avenida Del Aire, donde las cámaras de videovigilancia captaron a un grupo de al menos 10 presuntos barristas lanzando bombardas, objetos contundentes y ladrillos contra un numeroso grupo de hinchas que transitaba por la zona.

Las imágenes muestran cómo, tras los primeros ataques, cientos de barristas ingresaron por una puerta peatonal abierta, desatando una turba que sembró el caos y el pánico entre los residentes. Los vecinos denunciaron que, a diferencia de otras ocasiones en las que la Policía Nacional escolta a los barristas rumbo a Matute, esta vez la zona quedó desprotegida durante más de 10 minutos de zozobra.

DAÑOS MATERIALES

Según los reportes preliminares, no se registraron heridos, aunque sí daños materiales en varios vehículos estacionados en la zona. Los residentes exigen mayor control policial y un protocolo de seguridad más estricto para evitar que estos enfrentamientos se repitan en las calles de La Victoria.